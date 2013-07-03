Фото с сайта yk-news.kz Фото с сайта yk-news.kz Как сообщает департамент по связям с общественностью фонда «Самрук-Казына», по поручению президента Казастана и решением правления АО «Самрук-Қазына» прекращены полномочия председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Ляззата.КИИНОВА. На должность председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» назначен Сауат Мынбаев, до этого возглавлявший министерство нефти и газа РК. Глава АО «Самрук-Қазына» Умирзак ШУКЕЕВ поблагодарил Ляззата КИИНОВА за проделанную работу и представил активу АО «НК «КазМунайГаз» нового руководителя. - Ляззат Кетебаевич, вы пришли в непростое время для компании. Вами была проведена большая работа по стабилизации социальной обстановки на предприятиях группы компаний «КазМунайГаз», - сказал глава АО «Самрук-Қазына» Умирзак ШУКЕЕВ, представляя нового председателя Правления компании. - Сауат Мухаметбаевич в подробных представлениях не нуждается. Он является профессионалом своего дела. С 2006 года его деятельность тесно связана с АО «Самрук-Қазына» и нефтегазовой отраслью. Помимо руководства министерством нефти и газа, входил в состав Совета директоров Фонда, последние девять месяцев возглавлял Совет директоров «КазМунайГаза» и вникал во все стратегические и текущие вопросы компании. Сауат Мухаметбаевич, я желаю Вам на новой должности успехов. Уверен, что Ваше назначение придаст новый импульс развитию компании», - добавил Умирзак ШУКЕЕВ. АО «НК «КазМунайГаз» входит в группу компаний АО «Самрук-Қазына».