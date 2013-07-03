- Мы обслуживаем лишь десятиэтажки этого микрорайона, - уточнил директор ТОО «Атырау лифт». Заместитель начальника ТОО "Каспийлифт"ответил, что в обслуживании их товарищества находятся лишь 5 домов микрорайона «Алмагуль» - №18, 20, 21, 22, 24. Лифт в доме под №23 является абсолютно бесхозным, ключи от этого лифта находятся на руках у жильцов. - Жильцы сами собирают деньги на ремонт этого лифта, сами его и ремонтируют, они даже научились открывать его в случае его задержки между этажами. Поэтому не мудрено, что мог произойти подобный несчастный случай, - рассказал Медет САДЫКОВ. - Диспетчерская наша находится там же, в этих домах, поэтому в случае поломки лифта по просьбе жильцов их ремонтируем. Вчера, к примеру, когда сломался лифт, жильцы нам позвонили, наш рабочий пришел в течение 5 минут, но было уже поздно, женщина сама вскрыла лифт и попыталась выбраться. Жильцы лучше нас - специалистов научились управлять своим лифтом, - уточнил представитель ТОО. По словам жильцов дома, в котором произошла трагедия, рассказали, что в случае поломки лифта они собирали с каждой квартиры по 500 тенге и отдавали эти деньги за ремонт специалистам.