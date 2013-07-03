Фото с сайта newskaz.ru Фото с сайта newskaz.ru Узакбай Карабалин назначен министром нефти и газа Казахстана, сообщает пресс-служба президента в среду. "Назначить Карабалина Узакбая Сулейменовича Министром нефти и газа Республики Казахстан",-говорится в тексте указа. Он родился 14 октября 1947 года в п.Косшагыл Эмбинского района Атырауской области. Окончил в 1970 году Московский институт нефти и газа им.И.М. Губкина, в 1973 году аспирантуру. Кандидат технических наук (Уфимский нефтяной институт, 1985 г.), Почетный профессор КазНТУ (2004 г.) Академик Национальной инженерной академии РК по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» (НИА РК, 2004г.) 1973-1974 гг.- инженер-технолог по бурению Южно-Эмбинской нефтегазоразведочной экспедиции управления «Казнефтегазоразведка». 1974-1981 гг. Зав.лабораториями технологии бурения, промывочных жидкостей КазНИИ геолого-разведочного нефтяного института. 1981-1988 гг. Зам.директора по научной работе КазНИИ геолого-разведочного нефтяного института. 1988-1990 гг.- Начальник управления по развитию техпрогресса и глубокого бурения главного теруправления «Прикаспийгеология». 1990-1991 гг. Зав.кафедрой Гурьевского филиала КазПТИ им. В.И. Ленина. 1991-1992 гг. ст.референт отдела промышленности аппарата Президента РК и Кабинета министров РК. 1992-1994 гг.- Начальник главного управления нефти и газа Министерства энергетики и топливных ресурсов РК. 1994-1997 гг. Зам.Министра энергетики и топливных ресурсов РК, Зам.Министра нефтяной и газовой промышленности РК. 1997-2000 гг.- Первый Вице-президент ННК «Казахойл». 2000-2001 гг.- Президент ЗАО «КазТрансГаз». 2001-2003 гг.- Вице-Министр энергетики и минеральных ресурсов РК. 2003-2008 гг.- Президент АО «НК «КазМунайГаз». 2008-2009 гг. И.о.Ген.директора АО «Мангистаумунайгаз». С ноября 2009 года - Председатель КС ОЮЛ «Ассоциация «KazEnergy». С ноября 2010 года Ген.директор АО «Казахстанского института нефти и газа». newskaz.ru