В акимате ЗКО новые назначения

По распоряжению акима Западно-Казахстанской области Нурлана НОГАЕВА начальником управления архитектуры и градостроительства назначен Жалгас Онайбаевич МЫРЗАГАЛИЕВ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима ЗКО. Сегодня аким представил коллективу управления нового руководителя. Жалгас МЫРЗАГАЛИЕВ 1977 г.р., образование высшее, в 1999 году окончил Атырауский государственный институт нефти и газа (инженер-строитель). Работал на разных должностях в Атырауской области. С сентября 2012 года руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области. Напомним, Мырзагалиев не сдал экзамен в корпус «А» и был освобожден от должности руководителя аппарата. Также сегодня аким ЗКО представил коллективу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области нового руководителя - Марата Габделкаировича КУАНШАЛИЕВА. Марат Габделкаирович 1969 г.р., образование высшее, в 1993 году окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт (инженер-строитель). Почетный дорожник Республики Казахстан. Последняя должность до назначения - заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО.