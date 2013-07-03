Фото с сайта kommersant.ru Фото с сайта kommersant.ru Торжественную церемонию в столице России провел преемник венесуэльского лидера Николас Мадуро Имя покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса сегодня присвоено улице в Москве. В церемонии приняли участие действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент государственной компании «Роснефти» (осуществляет значительные инвестиции в нефтяной сектор Венесуэлы) Игорь Сечин, передает информагентство «Прайм». Именно Сечин выступил с предложением переименовать одну из улиц Москвы в честь Чавеса. Идея была озвучена на состоявшемся 23 мая заседании комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества. Если чиновники ее поддержат, имя венесуэльского команданте получит проектируемый проезд № 5509. Он расположен между Ленинградским проспектом и улицей авиаконструктора Микояна. Президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта этого года. С момента кончины команданте прошло чуть более двух месяцев. Согласно российским законам, отмечали некоторые обозреватели, имя какого-либо физического лица может быть присвоено улице либо не ранее, чем через 10 лет после его смерти, либо по просьбе мэра города, либо указом президента РФ. Официально о том, что принято решение присвоить проектируемому проезду номер 5509 имя Чавеса объявлено 25 июня. В честь Чавеса на доме номер 1 на улице сегодня установлена памятная доска. Выступая на церемонии, Мадуро отметил, что Чавес был в Москве 10 раз. «Он никогда не чувствовал себя чужим в Москве. Благодарю за этот подарок», — сказал президент Венесуэлы. Сечин в свою очередь отметил, что у россиян особенное отношение к Чавесу. Он выразил мнение, что Чавеса хорошо характеризуют стихи Маяковского: «В наших жилах — кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела». bfm.ru