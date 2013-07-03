Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz В Нидерландах завершился чемпионат мира по футболу среди роботов. Полный список победителей пока не опубликован. В соревновании приняли участие более тысячи роботов из сорока стран. «РобоКап», что в переводе «Кубок Роботов», проходил по пяти категориям: человекоподобные, малые, средние, стандартные и виртуальные роботы. Среди человекоподобных победу одержали японская и немецкая команды. Лидерство в классе средних роботов принадлежит команде из Китая. По словам организаторов проекта, основная цель «РобоКап» - создание роботов, которые к 2050 году обыграют профессиональных футболистов. Но пока этих робофутболистов может обыграть даже трехлетний ребенок. 24.kz