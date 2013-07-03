По данным источников, нынешний лидер Северной Кореи отправил в отставку собственную мачеху — вдову Ким Чен Ира. Она работала секретарём комитета искусств «Трудовой партии». Там же трудился и её отец, занимавший высокий пост в комитете финансов, его тоже уволили. Пресса утверждает, что Ким Чен Ын избавляется от старой гвардии эпохи своего отца. rusnovosti.ru