Иллюстративное фото с сайта newsper.net Иллюстративное фото с сайта newsper.net Вечером 1 июля в селе Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области главный врач районной туберкулезной больницы сбил насмерть учителя труда средней школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В это время школьный учитель Болатбек АНЕСОВ на велосипеде гнал скот домой. По словам родственников, главврач на автомашине "Нива" сбил его сзади. Родственники погибшего сообщили, что в деле много неясностей. По их словам, главврач забрал тело Болатбека АНЕСОВА из отдела внутренних дел и увёз его в Актобе якобы для экспертизы. Причём, как уверяют родственники, виновник ДТП проводил экспертизу именно в областном тубдиспансере. Во вторник тело доставили к родственникам, однако при нем не было документов. Сопровождающий, по словам родственников, ничего не смог ответить. Родственники еще не решили, когда будут хоронить Болатбека АНЕСОВА. Они собираются обратиться к собкорам республиканских СМИ, а также написать заявление в областную прокуратуру. У Болатбека АНЕСОВА остались трое детей, младшему еще нет и 40 дней. Подробности уточняются, ждем комментариев от официальных лиц.  