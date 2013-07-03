Генеральный директор Банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел, Паоло Чиприани и его заместитель Массимо Тулли подали в отставку. Их прошение было принято Кардинальской комиссией и Советом по надзору. Временным исполняющим обязанности назначен президент банка, немецкий адвокат Эрнст фон Фрейберг. Чиприани и Тулли приняли решение самостоятельно. Однако специалисты считают, что их уход может быть связан с расследованиями в отношении религиозного института. 28 июня во время проверки комиссия арестовала бывшего руководителя управления делами Святого Престола и церковным имуществом епископа Нунцио Скарано. Его обвинили в незаконных финансовых операциях. 24.kz