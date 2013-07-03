Заявление военнослужащих прозвучало после народного обращения президента Мухаммеда Мурси Египетский министр обороны Абдельфаттах ас-Сиси заявил, что военнослужащие готовы пожертвовать своими жизнями во имя Египта и его народа в борьбе против террористов, экстремистов и невежд. Об этом сообщается на странице вооруженных сил африканской страны в Facebook. Заявление о готовности принести себя в жертву руководители египетской армии сделали после того, как президент Египта Мухаммед Мурси сказал, что складывать свои полномочия не собирается, несмотря на массовые акции оппозиции и ультиматум военных. Мурси также подчеркнул, что он также готов отдать жизнь за соблюдение закона. Оппозиционные лидеры, как передает агентство Reuters, расценили слова главы государства «как призыв к гражданской войне». Ранее сообщалось, что египетская армия выдвинула Мурси ультиматум: либо он соглашается с требованиями митингующих, либо уходит в отставку. Акция оппозиции проходит на главной площади Каира Тахрире уже несколько дней. Она посвящена годовщине инаугурации Мухаммеда Мурси. Демонстранты, число которых составляет несколько сотен тысяч человек, высказывают резкое недовольство действиями президента и требуют от него уйти в отставку. В связи с акцией оппозиции несколько египетских министров сложили свои полномочия, последним из которых стал глава МИД Мухаммед Камель Амр. bfm.ru