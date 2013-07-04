Иллюстративное фото с сайта www.port-said.pravorub.ru Иллюстративное фото с сайта www.port-said.pravorub.ru На суде бывшая бухгалтер ТОО «Газстройсервис» утверждала, что «начальник давал миллионные «откаты», «брал из кассы по 10-15 миллионов», а после «предоставлял документы на эти деньги от фирм, директоров которых она никогда не видела».  Директора ТОО «Газстройсервис» обвиняют в том, что он взял из бюджета по двум тендерам почти 3,5 миллиарда тенге на строительство газопровода и подстанции в райцентре Кобда. Работы должны были завершить еще в 2012 году, однако сельчане до сих пор живут без газа, а экспертиза обнаружила у ТОО «Газстройсервис» хищения почти на 772 миллиона тенге. Теперь суд выясняет, почему чиновники подписывали акты выполненных работ и отправляли предприятию миллионные суммы. Кстати, бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ Ерлан БЛИЕВ после обнаружения хищений бюджетных средств был амнистирован по статье «халатность». Сейчас он трудится в частной фирме.