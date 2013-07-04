Иллюстративное фото с сайта www.inforotor.ru Иллюстративное фото с сайта www.inforotor.ru На привокзальной площади Актобе был задержан 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, и без каких-либо документов удостоверяющих личность. Когда полицейские повели его в отделение, задержанный пытался скрыться, перебежав дорогу на красный свет светофора. Как сообщили в ДВД области, когда полицейский догнал пьяного мужчину, тот попытался нанести сотруднику удар ножом в область груди. Полицейский увернулся, и удар пришелся на большой палец левой руки. - Сразу же была вызвана следственно-оперативная группа, которая в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла кухонный нож, - отметили в полиции. Задержанный водворен в изолятор УВД г. Актобе.