ФОТО : снимок с видео на сайте www.youtube.com ФОТО : снимок с видео на сайте www.youtube.com Организаторы Дня молодежи, подготовили для горожан необычный сюрприз. Из Алматы в Усть-Каменогорск должен приехать «человек-пластилин» - Айдос Токтарбаев. Он умеет демонстрировать уникальные трюки с собственным телом. Один их них организаторы хотят внести в книгу рекордов Гиннеса, передает коррепондент Yk-news.kz. - Процедура такая: необходимо, чтобы у трюка были зрители, не менее 100 человек, и видеоматериал, который мы должны предоставить для регистрации данного рекорда. Заявку мы уже подали, - рассказал на пресс-конференции директор молодежного центра акимата Усть-Каменогорска Данияр Токтарбаев. - Айдос уроженец Восточного Казахстана. Он делает поразительные вещи. Что именно — словами не расскажешь, это нужно посмотреть. Действие будет происходить на сцене амфитеатра 5 июля. Начнется выступление около девяти часов вечера. Ирина Краскова YK-news.kz