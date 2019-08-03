Изготовление посоха датируется 16-17 веком, он был создан за 100-150 лет до рождения самого Бекет ата. Сейчас реликвия хранится у потомков знаменитого предка в шестом поколении, в доме Шектыбая Накеша Латыпулы в Кобдинском районе. Кок аса переходит от отца к сыну. Посох изготовлен из стали, украшен серебряными узорами. Верхняя часть посоха изготовлена в виде головы змеи и инкрустирована серебром 950 пробы. Высота посоха 125 сантиметров. Существует легенда. В XVIII веке Бекет-ата обучался в медресе у шейха суфизма Бакырджана – бабы. По обычаю, после завершения обучения, святой старец метал в степь свой посох. Тот, кто его находил, становился владельцем. На поиски посоха отправились два любимых ученика бабы – туркмен Огланды и казах Бекет. Огланды первым нашел священный посох, но не смог вынуть его из камня, куда он вонзился. А Бекет, которого Бакырджан – баба считал преемником суфийского пути, без труда вынул посох. Из-под камня, откуда вынули посох, пробился родник. 2 августа в Актобе прибыла экспедиция института востоковедения им. Р. Сулейменова, в планах ученых поездка в Кобдинский район для изучения посоха Бекет ата. На поверхности змеевидного орнамента нанесены линии, которые можно увидеть только специальной лупой. Экспедиционная группа ознакомится с узорами и надписями на этой реликвии.