В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что со 2 по 4 августа на территории г.Уральск, проводится оперативно - профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В ночь на 3 августа полицейским поступил сигнал, что двое жителей города похитили сотовый телефон и скрылись. - Двое жителей г.Уральск 32 и 45 лет нанесли телесные повреждения и похитили сотовый телефон у 22-летнего жителя ЮКО. Однако злоумышленникам не удалось скрыться. Они были задержаны. В отношении них начато досудебное расследование по ч.2 ст.191 УКРК "Грабеж", - рассказали в пресс-службе полиции. Кроме того, за первый день проведения ОПМ выявлено 125 нарушителей ПДД РК, в том числе: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - 3, управление транспортными средствами, не имеющими права управления - 3, будучи лишенными права управления - 2, нарушение правил маневрирования - 8, непредставление преимущества пешеходам - 3, не использование ремней безопасности - 32, пользование телефоном - 16, не прошедших технический осмотр – 3, проезд на запрещающий сигнал светофора – 3, выезд на полосу встречного движения 2 и за нарушение ПДД пешеходами - 6.