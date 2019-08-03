У моей бабушки было повышенное давление, и она тяжело переносила жару.Тогда бабушка терла на терке свеклу, морковь, редьку, все по 1 стакану, 1 лимон с цедрой и добавляла 1 стакан меда. Принимала по 1 ст.л. 3-4 раза в день перед едой в течении 2-3 недель. Потом столько же перерыв. Или готовила питье из чабреца: 1 ч.л. измельченной свежей травы заливала 1,5 стакана кипятка, настаивала, укутав, в течение ночи. Утром процеживала, добавляла сок половинки лимона и 1 ст.л. меда. Пила настой по 0,5 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды. Это средство можно принимать до 2 месяцев.Ей было легче переносить жару, чем бабушке. Но все-таки иногда она жаловалась на подавленное состояние. И тогда готовила это: перекручивала в мясорубке 6 лимонов ( с цедрой, но без косточек), перекладывала в 3-х литровую банку и заливала 1 л холодной кипяченой воды. Настаивала на нижней полке холодильника 36 часов, затем добавляла 500 гр. жидкого меда, перемешивала и снова убирала на 36 часов. Периодически встряхивая. За 30 минут до еды съедала 50 гр снадобья. И чувствовала себя хорошо. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!