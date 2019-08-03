Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, всего выдворены 14 граждан Китая. - Все они незаконно были задействованы в строительстве трассы Сагыз-Мукур, - сообщили в полиции. - Они нарушили ст. 517 ч.2 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения". Решением суда граждане Китая были выдворены за пределы Республики Казахстан.