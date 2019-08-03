По словам Юлии Хохловой, она купила в магазине, который находится рядом с пекарней и прдает хлеб именно с этой пекарни, две булки хлеба. - Пришла домой и обнаружила на одной булке хлеба муху. Я взяла этот хлеб и пошла на пекарню. Заведующая посмотрела, взяла у меня эту булку, сковырнула ногтем эту муху, сказав, что у них бывает такое. Затем она заменила мне эту булку хлеба. Но на той, что она мне дала, также была муха, - рассказала Юлия. Как пояснила заведующая хлебопекарни ИП "Широкова" Людмила Широкова, к ним действительно обращались с жалобой на то, что нашли в корочке хлеба муху. - Мы тут же заменили хлеб и извинились. Но к нам обращались только один раз. Понимаете, процесс выпечки хлеба сложный, и мы работаем в ночную смену. Муха была не в самом хлебе, а на корочке, это говорит о том, что она попала туда случайно. Перед тем, как поставить выпекаться хлеб, формы смазывают растительным маслом, мухи, конечно же, летят туда. Видимо, её просто не заметили, форма чёрного цвета. Потом, сейчас лето, пекарня находится в посёлке, соседи держат скотину, естественно, мух очень много. Но мы травим их. Такое, к сожалению, иногда бывает, - сказала Людмила Широкова.