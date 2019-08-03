Не прекращаются споры над простым на первый взгляд примером по математике: одни считают, что ответ 1, другие — что 16. А вы как считали? Картинка с примером 8 ÷ 2 (2 + 2) = ? набирает популярность. Вроде все просто, но ответа почему то два. Кто же прав, давайте разбираться. Все делят и умножают в разной последовательности, оттого и возник спор. Если считать в таком порядке: действие в скобках, потом умножение, потом деление, то = 1. Но многие считают: сложение, деление, умножение. Тогда итог = 16. Позже издатель заявил, что в задачке не поставили знак умножения, что «не добавило осмысленности». По его словам, пример должен был выглядеть так — 8:(2*(2 + 2)) и тогда = 1. А в этом случае — (8:2)*(2 + 2) = 16. Выходит, оба ответа имеют места быть. А вы как думаете? Если нравятся задачки на внимательность будет интересно это.