Несчастный случай произошел в садоводческом коллективе «Солнышко» на реке Каргалы в Актобе. 20-летнего парня спасатели вытащили с глубины 2,5 метра в 15 метрах от берега. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что в этом месте запрещено купаться. Также они предупредили, что вода в реках ещё холодная, это может вызвать судороги, и попросили жителей соблюдать правила безопасности. Купальный сезон в Актобе в этом году откроют позже обычного. Это связано не только с тем, что в регионе никак не установится теплая погода. В областном центре в период паводка объявили режим ЧС, пляжи оказались в зоне подтопления и нужно время на то, чтобы привести их в порядок.