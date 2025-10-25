Инспекторы без оснований проверили два крестьянских хозяйства.

Прокуратура Кобдинского района выявила факты незаконных проверок бизнеса со стороны Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по охране и использованию водных ресурсов. Инспекторы без оснований проверили два крестьянских хозяйства — «Қанат-2» и «Табанов» в Булакском сельском округе. По итогам проверок предпринимателей неправомерно оштрафовали за нарушение прав государственной собственности на водный фонд.

Прокуратура установила, что хозяйства использовали подземные воды только для поения скота. По закону это не считается специальным водопользованием и не требует разрешений. Следовательно, оснований для проверок не было. После вмешательства прокуратуры незаконные административные материалы отменили, а виновное должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение порядка проведения проверок. В результате проверок были восстановлены права более 140 предпринимателей.



