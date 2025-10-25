Мужчина оборудовал комнату лампами и утеплил для сохранения тепла.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Құқықтық тәртіп» полицейские задержали 41-летнего жителя Уральска. В подвале своего гаража он устроил фитолабораторию и выращивал растения, содержащие наркотические вещества, сообщает Polisia.kz.

В гараже подозреваемого нашли помещение с лампами и утеплением для поддержания тепла. Там он незаконно выращивал 5 кустов конопли. По словам задержанного, семена он заказал через интернет-магазин. С места изъяли 5 кустов конопли, свёрток с растительным веществом, 2 лампы и 5 ёмкостей с удобрениями. По факту начато уголовное расследование.



