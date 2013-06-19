Фото с сайта severinform.ru Фото с сайта severinform.ru Сегодня решением суда кассационной коллегии Атырауского областного суда был снят арест на имущество и счета компании «Каспиан Салфа Компани». Более того, уже в скором времени 120 рабочих предприятия получат долгожданную заработную плату. Напомним, что с 27 мая по 7 июня незаконными действиями одного из частных судоисполнителей работа ТОО «Каспиан Салфа Компани», занимающегося переработкой жидкой серы в чешуйчатую, была приостановлена. В итоге было арестовано и опечатано все имущество завода, счета и его служебные помещения. Еще через неделю сотрудники вышеупомянутого ТОО вышли с пикетом на улицы города с требованием выплатить заработную плату за три месяца. - Уже третий месяц, как мы не можем получить зарплату, 120 человек - работников завода - сейчас остались без средств к существованию. Сейчас время ЕНТ, поступления абитуриентов в ВУЗы, есть кредиты, у всех семьи, мы в подвешенном состоянии, - рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" оператор ТОО «Каспиан Салфа Компани» Амирахан КЫДЫРАЛИН. После долгих разбирательств суд признал арест имущества и счетов предприятия незаконным. Заработную плату работодатель обязуется выплатить уже в ближайшее время.