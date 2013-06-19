Фото ©AFP Фото ©AFP Казахстан оказался на седьмом месте по потреблению водки в мире, сообщает The Economist со ссылкой на исследование, составленное на основе данных британской компании International Wine & Spirit Research. Всего в 2012 году жители планеты употребили 4,44 миллиарда литров водки. В Казахстане этот объем составил почти 0,1 миллиарда литров. При этом на каждого жителя страны пришлось по 5,9 литра водки. На первом месте списка оказалась Россия. Жители страны употребили почти два миллиарда литров водки, и на каждого россиянина пришлось по 13,9 литра спиртного. На второе место попали США, где общее потребление алкоголя превысило 0,6 миллиарда литров. Однако на одного человека этот показатель составил лишь 1,9 литра. Третье место заняла Украина, где при общем потреблении спиртного в 0,4 миллиарда литров на одного жителя страны пришлось 7,7 литра алкоголя. На четвертом месте оказалась Польша. За год жители этой страны употребили почти 0,3 миллиарда литров водки, а на одного человека пришлось по семь литров спиртного. На пятом месте расположился Узбекистан, где при общем потреблении в более 0,1 миллиарда литров водки на одного жителя страны пришлось 4,4 литра спиртного. Шестое место в рейтинге досталось Беларуси, где общий показатель потребления водки в 2012 году составил около 0,1 миллиарда литров. При этом на жителя страны пришлось 11,3 литра спиртного. В десятку лидеров по потреблению водки также вошли Великобритания (1,3 литра на жителя страны), Бразилия (0,4 литра на жителя страны) и Германия (0,9 литра на жителя страны). Добавим, что исследование также охватило потребление других алкогольных напитков. Так, в 2012 году жители планеты выпили 1,47 миллиарда литров рома (лидер Куба - 4,9 литра на человека), 0,86 миллиарда литров скотча и виски (лидер Франция - 1,9 литра на человека), 0,44 миллиарда литров джина (лидер Филиппины - 1,4 литра) и 0,23 миллиарда литров текилы (лидер Мексика - 0,63 литра) tengrinews.kz