На брифинге Службы центральных коммуникации при президенте руководитель медиа-группы по подготовке и проведению 15-летия столицы Жанар Колбачаева заявила, что казахстанцы будут отдыхать три дня – с 6 по 8 июля, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Праздничные мероприятия начнутся с 4 июля после поднятия флага, программа насчитывает 100 мероприятий: 20 - концертные программы и фестивали; около 50 массовых уличных мероприятий, в том числе спортивных состязаний, музыкальных конкурсов.