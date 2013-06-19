фото с сайта newsland.ru фото с сайта newsland.ru Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса парламента РК депутатыозвучили предложение вернуть голову последнего казахского хана в Казахстан, сообщает BNews.kz Депутаты предложили сформировать небольшую мобильную группу из числа историков, ученых и во главе этой группы поставить «фанатично преданного» идее возврата головы хана Кенесары человека, наделить его от имени государства чрезвычайными полномочиями и, соответственно, финансами, заверив, что такой человек уже есть. Издание напоминает, что Кенесары хан - казахский султан был казнен, его голову отвезли Западно-Сибирскому генерал-губернатору, графу Горчакову, который передал ее в дар царю Николаю I. Более 100 лет череп казахского хана был выставлен на обозрение в Петербурге как военный трофей. today.kz