Депутаты мажилиса одобрили законопроект "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", предусматривающий повышение размеров штрафов за нарушения ПДД, сообщает ИА "Новости-Казахстан". Законпроект также позволит оплачивать штраф за нарушение ПДД на месте совершения нарушения в размере 50% от штрафа, в случае его уплаты в течении 7 дней на 30%. Кроме того, согласно проекту закона, будет введена административная ответственность за нарушение правил стоянки, остановки в местах, отведенных для инвалидов. Также проект закона законодательно урегулирует продажу номерных знаков "повышенного спроса".