фото с сайта fom.ru фото с сайта fom.ru Мажилисмены одобрили законопроект «О дорожном движении», согласно которому, кроме усиления отвественности практически по всем составам правонарушений в области ПДД, предусматривается также лишение прав для водителей, трижды уличенных в разговоре по мобильному телефону за рулем, сообщает BNews.kz. Напомним, что также предусматривается снижение размера штрафа на 50% в случае его уплаты на месте совершения административных правонарушения либо в течение суток с момента его наложения. В случае его уплаты в течение 7 дней - на 30%, устанавливается тарификация на госзнаки повышенного спроса, а также обязательные требования по транспортному планированию территории при застройке населенных пунктов. today.kz