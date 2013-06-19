фото с сайта itar-tass.com фото с сайта itar-tass.com В первом чтении мажилисом принят проект закона "О дорожном движении", предусматривающий введение новых водительских удостоверений в республике, передает ИА "Новости-Казахстан". Как отмечается, законопроект касается введения новых образцов водительских удостоверений, которые будут иметь 7 категорий и 6 подкатегорий. При этом существующие водительские удостоверения будут действовать до срока их окончания. Как отметил глава МВД Калмуханбет Касымов, если закон будет принят, то в РК будут регистрировать все транспортные средства, которые могут развивать скорость свыше 50 километров в час - это мопеды, квадрациклы, мотоциклы. "Мы будем допускать к управлению этим транспортом людей, достигших 16 лет", - сказал глава МВД. today.kz