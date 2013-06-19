Фото с сайта thenews.kz Фото с сайта thenews.kz Вчера аким Актюбинской области встретился с командой ФК "Актобе". В ходе встречи аким поставил ряд задач перед футболистами и тренерским составом. "Задача номер один - создать достойную команду, - сказал он. - Актобе находится на первом месте благодаря сплоченности команды и тренерской установке. Однако надо еще сыграть 7 туров, есть много вопросов. Футболисты получили различные травмы. Во встрече с талдыкорганцами 8 игроков основного состава не играло из-за травм". По словам акима для футболистов созданы все условия, однако бюджет небольшой и "тратить деньги направо и налево нельзя". "Я ставлю задачу постоянной оптимизации перед президентом клуба Сагатом Енсегенуля, не только в футболе, но и в госучреждениях. Все финансовые вопросы решаем, ваша задача - играть и добиваться результатов", - добавил аким. Также на встрече был представлен новый игрок "Актобе" нападающий из премьер-лиги России Сергей Давыдов. По словам тренера Владимира Никитенко главная задача - усилить атакующую мощь команды. С этой целью был приглашен С.Давыдов, возможно команда приобретет еще одного полузащитника.  ИА "Казинформ"