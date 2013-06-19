Фото с сайта lenta.ru Фото с сайта lenta.ru Член Лейбористской партии Великобритании, представитель городского совета Уитби Саймон Паркс признался в том, что у него есть ребенок от инопланетянки. Об этом пишет Northern Echo. По словам 53-летнего политика, его ребенка зовут Зарка, а его матерью является некто, кого он назвал Королевой-кошкой. Когда именно Паркс стал отцом инопланетянина, он не уточнил. При этом он сообщил, что вступает в сексуальный контакт с представительницей внеземной цивилизации примерно четыре раза в год. По его словам, в эти дни он берет свою подругу за руку, говорит ей, что готов, и после этого они оказываются в летающей тарелке над Землей. Как именно это происходит, политик точно не знает. Паркс признался, что недавно о его отношениях с инопланетянкой узнала его земная супруга, с которой у него трое детей. Член совета Уитби сообщил, что это известие очень расстроило его жену. Как он подчеркнул при этом, он не чувствует, что небольшой разлад в его семье приведет к серьезным последствиям. Саймон Паркс, называющий себя ребенком инопланетянки (он рассказал, что его настоящая мать это высокая зеленая инопланетянка, имеющая по четыре пальца на руках), заверил, что его отношения с пришельцами никак не влияют на его работу и жизнь в целом. Политик впервые вступил в контакт с представителями других планет еще будучи младенцем, и знает, что держит ситуацию под контролем. Собеседник издания заявил, что таких людей, как он, очень много, но они не хотят признаваться в общении с инопланетянами, чтобы не разрушить свою карьеру. Он также заявил, что не считает себя сумасшедшим, и уверен, что люди, которые с ним общаются, тоже так не думают. lenta.ru