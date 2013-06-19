Фото: John Gress / Reuters Фото: John Gress / Reuters Прядь волос лидера The Rolling Stones Мика Джаггера выставлена на аукцион. Торги состоятся 3 июля, их проведет аукционный дом Bonham's, сообщает Rolling Stone. Ожидается, что лот принесет от 2400 до 3100 долларов. Все вырученные деньги уйдут на благотворительные цели. К пряди волос Джаггера прилагается описание о том, откуда они взялись. Их сохранила бабушка Крисси Шримптон, английской модели и актрисы, которая встречалась с фронтменом The Rolling Stones в 1960-х годах. Волосы были собраны родственницей подруги Джаггера, когда пара отдыхала на ферме ее родителей. Шримптон состригла прядь волос Джаггера, а ее бабушка положила их в бумажный пакетик и подписала. На пакетике сказано, что волосы были помыты и сострижены Крисси. Волосы звезд иногда выставляют на продажу. Так, например, на аукционы в разное время попадали волосы Элвиса Пресли или Майкла Джексона. lenta.ru