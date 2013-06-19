фото с сайта nur.kz фото с сайта nur.kz Приобретаемые в рамках технического оснащения ветеринарных служб автомобили следует маркировать, чтобы их не использовали для поездок "по кудалыкам и тоям", считает министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков. "Техническое оснащение (ветслужб - КазТАГ) местные бюджеты будут делать за свой счет. (…) Все эти машины (приобретаемые акиматами для региональных ветслужб - КазТАГ) надо маркировать обязательно, чтобы он (сотрудник ветеринарной службы - КазТАГ) по кудалыкам и тоям на ней не ездил", - сказал Мамытбеков на коллегии по животноводству в МСХ РК в среду. Вместе с тем он отметил, что лишь 2-3 области Казахстана заключили договоры на приобретение ветеринарного оборудования. "10 млрд тенге, - мы правительству доказали, что очень нужно. Но всего 2-3 области провели конкурсы и заключили договоры (на приобретение ветеринарного оборудования - КазТАГ). Хотя там нужны инструменты, оборудование, прицепы, машины", - сказал он. "…Опять в парламенте придется краснеть министерству сельского хозяйства, а не акиматам (при недостаточном освоении средств - КазТАГ)", - заметил министр. Мамытбеков предупредил, что средства, выделяемые на приобретение ветеринарного оборудования, будут перенаправлены в случае, если не будут освоены. "По областям, где не будут договоры на полные суммы заключены, эти трансферты мы будем отзывать при осеннем уточнении бюджета. Будем направлять на другие потребности. В области ветеринарии очень много дырок, которые нам надо закрывать", - резюмировал глава МСХ. nur.kz