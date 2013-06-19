фото с сайта tengrinews.kz фото с сайта tengrinews.kz Финансовая полиция пресекла деятельность преступной группы, которая занималась хищением бюджетных средств и лжепредпринимательством в Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. В ОПГ входили 12 человек, которые через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов. Так, при строительстве пяти объектов в Актюбинской области члены ОПГ похитили более 1,9 миллиарда тенге. Эти деньги были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами преступной группы. Кроме того, в 2008-2012 годах участники ОПГ, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывали услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств. Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде не уплаченных налогов составил почти 16 миллиардов тенге. Сообщается, что в отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ. Руководители группы были объявлены в розыск, одного из ее членов арестовали, еще девять участников находятся под подпиской о невыезде. Для возмещения ущерба наложены аресты на имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц машин, 13 квартир и 51 земельный участок. Также арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является глава ОПГ, с уставным капиталом более 3,5 миллиарда тенге. Отмечается, что это уже 15-я преступная группа, обезвреженная финансовой полицией с начала 2013 года. Напомним, в конце мая в Акмолинской области финансовая полиция арестовала членов ОПГ, которые с мая 2012 года по февраль 2013 года похитили более 11 миллионов тенге через веб-портал государственных закупок. tengrinews.kz