Фото с сайта unise.ru Фото с сайта unise.ru Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области приговорил к длительным срокам заключения четверых членов организованной преступной группировки, занимавшейся на территории Уральска сбытом наркотиков. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. По сообщению пресс-службы, преступная группировка, возглавляемая 47-летней женщиной, которая уже имела две судимости, в 2011-2012 годах активно занималась сбытом наркотиков на территории областного центра. В группировку входили муж руководительницы ОПГ, а также двое их  знакомых, один из которых также имел судимость за сбыт наркотиков. Для лучшей организации своей преступной деятельности члены группировки сняли квартиру, где хранились наркотики и откуда осуществлялся их сбыт. В общей сложности за вышеуказанный период наркодельцы приобрели и хранили 90 граммов героина и около 2,5 килограммов марихуаны. Суд признал всех четверых виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 259, ч.4 п."а" УК РК. Лидер ОПГ приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальные трое подсудимых -  к 15 годам в колонии строгого режима.