Лолита НАЗАРЧУК
С этого момента и до тех пор, пока не надоест, мы публикуем рассказы наших уральцев о жизни за рубежом. Кто-то уехал за границу получать образование, кто-то отправился просто отдохнуть, кто-то решил сменить место жительства. Всем им есть, что рассказать и чем поделиться. В общем, читаем и путешествуем вместе с нашими земляками.
Кто:
Лолита НАЗАРЧУК, студентка
Где:
Чехия, Прага
Лолита НАЗАРЧУК уже пять лет живёт и учится в Праге. Девушка с удовольствием рассказала о своих впечатлениях и наблюдениях в Чехии.
Я ОТПРАВИЛАСЬ В ЧЕХИЮ НЕ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО, А САМА
. Меня там никто не встречал, никто не ждал. Нужно было найти крышу над головой, и с этим мне здорово помог друг, который жил в Чехии уже несколько лет. Сам он родом из Аксая. А вообще жильё это главное, с чего следует начинать.
КАЗАХСТАНЦЫ В ЧЕХИИ ОЧЕНЬ ДРУЖНЫ
, если что-то случается, всегда все помогают друг другу. Здесь есть общество «Тарлан», которое организует для казахстанцев походы в кафе или боулинг. Последние годы чешские уральцы довольно часто устраивают вечеринки. Они называются kazakh-party и довольно популярны. Вечеринки проводятся с периодичностью раз в два месяца, там собирается вся казахская тусовка.
ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ: ВСЁ, ЧТО СВЯЗАНО С ДЕНЬГАМИ, В ЧЕХИИ ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Здесь очень много воров и аферистов. Многие примечают туриста и просто подходят к нему на улице с предложением вроде «Хотите классно провести вечер? Я такое место знаю…». В общем, с этим нужно быть осторожным.
ОТНОШЕНИЕ ЧЕХОВ К КАЗАХСТАНЦАМ В ЦЕЛОМ АДЕКВАТНОЕ.
Некоторые знают о Казахстане очень многое и считают, что здесь живут одни олигархи и нефтяные магнаты. Поэтому когда говоришь, что ты из Казахстана, думают, что непременно дочка олигарха. Другие думают, что мы до сих пор ездим на лошадях и умываемся в реке.
СТЕРЕОТИПЫ.
Многие думают, что Казахстан и Россия это одно и то же. Чехи не видят сильного различия между нами. Меня считают казашкой, потому что я приехала из Казахстана, поэтому, когда объясняешь, что я русская, хоть и живу в Казахстане, у чехов начинается взрыв мозга.
В ЧЕХИИ ЛЕГАЛИЗОВАНА ТРАВКА.
Её можно курить дома и около 2 граммов можно носить с собой. Если найдут больше, сочтут за контрабанду. Казахстанские ребята любят это дело. Первое время только и делают, что курят. Травка продаётся в некоторых ночных клубах. Ты должен быть в теме – знать, к кому обратиться, что при этом сказать…
В ЧЕХИИ НЕ ЕДЯТ ГРЕЧКУ.
Гречневая крупа продаётся только в русских магазинах, но она стоит дорого и не очень вкусная.
В ЧЕХИИ НЕ ЕДЯТ КОНИНУ.
Информация о том, что вы любите конину, может ввергнуть чеха в шок. Для них это всё равно, что корейцы с собаками. Конь для чехов благородное животное, которое ни в коем случае нельзя есть.
Баранину в Чехии тоже не едят, поэтому казахстанцам приходится готовить бешбармак из говядины.
Здесь не стоит лишний раз заводить тему о коммунизме. Для чехов это больная тема.
ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ЧИСТО ЗАПАДНОЕ.
Ребёнок вырастает и предоставлен самому себе. С родителями поддерживают партнёрские отношения. Моя подруга встречалась с чехом и какое-то время жила у него. Он платил матери за квартиру.
КАЗАХСТАНСКИЕ СТУДЕНТЫ РЕДКО ОСТАЮТСЯ В ЧЕХИИ НА ПМЖ.
У наших ребят сильно развито чувство патриотизма. Они говорят: «Отучимся и вернёмся домой».
В ЧЕХИИ БОРЮТСЯ ЗА РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ
и это немного доходит до маразма. Чехи не платят за женщин, не открывают перед ними дверь. Поэтому не вздумайте уступить женщине место в автобусе – она вас не поймёт и, возможно, обидится.
В ЧЕХИИ НЕ ЛЮБЯТ УКРАИНЦЕВ.
Проблема не в национальной принадлежности, а в гражданстве. Граждане Украины толпами едут в Чехию на заработки. Как у нас узбеки, так в Чехии украинцы. Гастарбайтеры, одним словом.
ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК НАПОМИНАЕТ ПЕРЕВЁРНУТЫЙ РУССКИЙ
(для тех, кто не в курсе – русский и чешский языки – близкородственные). Например, летадло - это самолёт, лепидло – клей, пузо (ну, здесь всё понятно) – живот.
Если чех захочет сделать девушке комплимент, он назовёт её жабкой, то есть, лягушкой. Есть ещё слово кочка, то есть кошечка.
ИМЕНА У ЧЕХОВ ИНТЕРЕСНЫЕ.
Например, Гонза. Это сокращённое (не уменьшительно-ласкательное, а именно сокращённое!) имя от Ян. Марушка - это Мария, Барушка – Барбара.
В ЧЕХИИ МНОГО АТЕИСТОВ.
Советский Союз сделал своё дело.
В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
, например, к тебе я обращаюсь не Петя, а Петю (с ударением на последнюю гласную). В русском языке функцию этого падежа выполняет интонация.
С РАБОТОЙ В ЧЕХИИ СЛОЖНО
– кризис даёт о себе знать. Поэтому в первую очередь трудоустраивают граждан Чехии, а потом уже всех остальных.