Иллюстративное фото с сайта ok.ru В Атырау 7 социально-предпринимательских проектов в этом году получили развитие благодаря программе «Жаркыра». Это переработка пластиковых отходов, реабилитация женщин после колонии, школа искусств «Виртуозо», детский мюзик-шоу театр и школа «Тансари». Кроме того, проект по поддержке молодых девушек и замужних женщин «Суперкелин», а также танцевальная школа и фитнес-центр. - 5 проектов из города Атырау и 2 проекта из Жылыойского района на сумму свыше 62 тысяч долларов США были поддержаны в рамках программы «Жаркыра». В общей сложности они охватят до 1000 атыраусцев, - рассказала менеджер программы Айгуль ТАГАТОВА. Программа «Жаркыра» осуществляется фондом "Евразия" Центральной Азии только на территории Атырауской области. Ее главная цель – содействие инновационным социальным инициативам, направленным на обеспечение устойчивых предпринимательских решений социальных, экономических и экологических проблем сообществ города Атырау и Жылыойского района.