В октябре прошлого года сотрудниками полиции задержан 15-летний школьник, который дрался со своим сверстником возле гаражей, находящехся на территории политехнического колледжа в городе Атырау.

- В связи с нарушением в отношении его законного представителя - матери был составлен протокол об административном правонарушении. На судебном заседании женщина признала вину сына, раскаявшись в содеянном, обещала впредь не повторять подобное правонарушение, - рассказали в пресс-службе специализированного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной по статье 435 КоП Республики Казахстан "Хулиганство", совершенное несовершеннолетним. Женщину оштрафовали на 11 118 тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

