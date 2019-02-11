По данным РГП "Казгидромет", 12 февраля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 13 градусов мороза, ночью -23. В Атырау синоптики прогнозируют 2 градуса ниже нуля днем, ночью -10. 12 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 22 градсуов мороза. В Актау переменная облачность. Днем +5, ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.