Фото с сайта frontnews.eu Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович сообщил журналистам первые результаты работы. - Предварительно установлено, что ученик прибыл в школу около 7:40, оставил свой портфель в классе. Позже он вернулся в класс, нанес учительнице ножевое ранение. За нее вступились двое одноклассников. Они тоже получили ранения. Учитель скончалась на месте происшествия. Двое ребят из класса были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, — рассказал он. Далее нападавший зашел в соседний класс и нанес смертельные ранения ученику 2001 года рождения. С задержанным сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК Белоруссии (убийство). Нападавший может получить от 8 до 12 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертную казнь (не применяется к несовершеннолетним). Инцидент в школе в Столбцах произошел утром 11 февраля. Ученик нанес ножевые ранения педагогу и трем школьникам. После нападения злоумышленник скрылся, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.