Виктория с гражданским мужем и двумя малолетними детьми живет в летней кухне поселка Озерное района Байтерек (ранее Зеленовский район - прим. автора). Это помещение Виктория с семьей должны освободить летом. - Муж не может выйти на работу, потому что он выполняет все домашние обязанности - готовит, убирает, стирает. К тому же я совсем не встаю, он ухаживает за мной. Недавно я перенесла операцию и мне вывели трубку наружу. Нам приходится перебиваться на мое пособие по инвалидности в 34 тысячи тенге. На эти деньги я покупаю резиновые катетеры, мне привозят их из Самары, у нас таких нет. Покупаем таблетки. Приходится изворачиваться, чтобы этих денег еще хватало на еду и другие необходимые предметы, - рассказывает Виктория. Старшая дочь Виктории 6-летняя Беата ходит в первый класс, 5-летняя Полина пока дома, но в этом году девочка должна пойти в "нулевку". По словам Виктории, главная их беда - отсутствие собственного жилья. - Сама я из Уральска, мама у меня умерла, а квартира осталась сестре. Так я оказалась без жилья. Раньше мы снимали дачу, однако мы не можем оплачивать съемное жилье в городе, не по карману нам. Мы переехали в Озерное. Нас пустили пожить в летней кухне, денег с нас не берут, однако весной нам нужно освободить помещение. Я прошу людей помочь нам с жильем, может, у кого-то в поселке простаивает заброшенный дом. Не обязательно, чтобы это было в Озерном, мы можем переехать в любой другой поселок, единственное, нужно, чтобы он был не очень далеко от города, потому что я часто езжу в онкологию в Уральск, - говорит Виктория. Виктория также рассказала, что летом ей помогли волонтеры Галия и Любовь. Девушки привозили помощь семье.