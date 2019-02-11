Иллюстративное фото из архива МГ По сообщению пресс-службы авиакомпании "Эйр Астана", самолет, выполнявший рейс КС 903 по маршруту Атырау-Амстердам, по технической причине совершил вынужденную посадку в аэропорту города Минск. - Это произошло сегодня в 10.31 по времени Атырау. Посадка прошла в штатном режиме. Рейс КС 903 отменен. Пассажиры будут вывезены другими авиалиниями, — сообщили в авиакомпании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.