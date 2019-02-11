Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в январе 2019 года полицейскими выявлено и пресечено около 10 тысяч правонарушений. – Вынесено более семи тысяч постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму более 55 млн тенге. На сегодняшний день гражданами оплачено более четырех тысяч штрафов на общую сумму 30 млн тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. Кроме этого мобильным комплексом "Автоураган" выявлено и водворено на специальную стоянку 92 транспортных средства, владельцы которых уклоняются от уплаты штрафов и имеют общую задолженность на сумму более 1 млн тенге. – В настоящее время из транспортного потока мобильными и стационарными комплексами «Автоураган» выявляются транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, на которых были допущены правонарушения на территории города Уральска зафиксированные автоматическими системами фиксации нарушений ПДД РК. Только за январь 2019 года на таких автомашинах было допущено 1027 нарушений ПДД РК, из них 393 автомашины задержаны с взысканием штрафов на общую сумму более 5 млн тенге, - рассказали в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.