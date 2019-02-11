Здесь, как и в других филиалах, создана уютная и комфортная обстановка: просторный красочный холл, светлые, теплые спальные и игровые комнаты и специально оборудованные туалетные помещения.Вся детская мебель, а также игрушки и развивающие материалы сделаны под рост ребенка и под размер его рук, все находится на уровне его глаз, чтобы он сам мог обслуживать себя и выбирать тот род занятий, который ему интересен и необходим в определенный момент.Воспитатели, работающие в садиках «Sabi», – квалифицированные специалисты дошкольного воспитания, у каждого из них большой опыт работы с детьми маленького возраста.- Мы, прежде всего, учим ребенка делать первые шаги к самостоятельности в жизни, общению со сверстниками. К каждому ребенку индивидуальный подход, - рассказала директор детского сада «Sabi» Салтанат Лепесова. – В саду также работают психолог и медработник, предусмотрены один раз в неделю занятия с логопедом. Проводятся обязательные занятия физкультурой, обучение трем языкам - казахскому, русскому и английскому, музыке и хореографии.В саду продумано пятиразовое сбалансированное питание: все блюда готовятся поварами сада непосредственно перед приемом пищи из высококачественных продуктов, а для детей с аллергией диет–повар готовит по индивидуальному меню.В целях здорового образа жизни и закаливания обязательно проводятся прогулки на свежем воздухе. На территории садика оборудована детская площадка.Родители могут не беспокоиться о безопасности своего малыша, так как ведется видеонаблюдение во всех комнатах, а сама территория ясли-сада хорошо охраняется.- Наш новый садик рассчитан на пребывание около 100 детей. Мы принимаем малышей от 1 года до 5 лет. С весны этого года мы планируем еще одно новшество – у нас откроется группа продленного дня для детей, обучающихся в нулевом классе. Так мы хотим помочь работающим родителям, которым некуда деть своего ребенка на вторую половину дня. Здесь ребятам помогут выполнить домашнее задание, а также они смогут тут поиграть и отдохнуть от учебы.Специалисты садика «Sabi» позаботятся о том, чтобы время, проведенное вне дома, прошло для вашего ребенка с пользой в атмосфере заботы и внимания. Приводите своего малыша, и здесь из него воспитают настоящего хозяина своей жизни.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.