Коллегия началась с отчета руководителя управления образования области Ляззат Уразбаевой об итогах прошлого года, целях и задачах на 2019 год. В дошкольном образовании, по ее словам, главной задачей остается обеспечение 100% охвата детей. В минувшем году по области было открыто 36 дошкольных учреждений, 32 из них – частные детские сады. 14 государственных детских садов были переданы в доверительное управление. Ляззат Уразбаева подчеркнула, что доверительное управление не дает права на дальнейший выкуп учреждения в частную собственность. Аким области отметил, что по частным детским садам есть вопросы, которые должны находиться на постоянном контроле. - В детских садах, открытых в рамках государственно-частного партнерства, надо смотреть, чтобы вовремя заработную плату выдавали. Никаких проблем у них с этим быть не должно, ведь государство свои обязанности выполняет в полном объеме. А передачу в доверительное управление детских садов надо правильно понимать. Все детские сады, находящиеся в доверительном управлении, были проверены: предприниматели свои обязательства выполняют, - сказал Бердыбек Сапарбаев. Он также акцентировал внимание педагогической общественности на повышении качества знаний и воспитательной работе. - Повышение качества образования – поручение главы государства, которое должны быть выполнено. К сожалению, знания наших школьников ухудшаются. Об этом свидетельствует то, что 30 процентов претендентов на «Алтын белгі» не набрали проходной бал на ЕНТ в прошлом году. Значит, в школах есть практика завышения оценок. Это нужно остановить ради блага самих же детей. Противоправное поведение школьников, студентов колледжей – еще одна насущная проблема. Нужно остановить рост жестокости среди детей. Здесь, в первую очередь, ответственны родители, затем необходимо усиление связи родитель-школа, работа эффективных попечительских советов при учебных заведениях, - подчеркнул глава области. Также в рамках коллегии были рассмотрены вопросы обновления содержания среднего образования на основе методик Назарбаев Интеллектуальной школы, и актуальные вопросы патриотического воспитания. Завершилось заседание традиционным награждением педагогов благодарственными письмами.