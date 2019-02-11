Корь – это широко распространенное острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры, катаральным воспалением слизистых оболочек носа, глаз и горла, появлением на коже пятнистой сыпи. Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчивость – то есть если с больным контактирует ранее не болевший и не привитый, то вероятность заболеть очень высока. Поэтому очень важно строгое соблюдение сроков вакцинации.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в нашей области зарегистрирован первый случай заболеванию корью за последние несколько лет. С 2016 по 2018 годы в области не было зарегистрировано ни одного случая заболевания этой болезнью. - Заболевшая пациентка 1980 года рождения в конце января приехала из города Астаны. В начале февраля пациентка обратилась в медицинское учреждение с жалобами на повышение температуры тела до 39,5°С, кашель и боль в горле. Через три дня появилась сыпь на лице, затем на теле и конечностях. Пациентка сразу же была направлена в инфекционную больницу и после подтверждения диагноза госпитализирована. Стоит отметить, что инкубационный период, то есть время с момента заражения до появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней. Больной корью считается заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается не заразным. После перенесенного заболевания у выздоровевшего сохраняется пожизненный иммунитет, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Также в облздраве сообщили, что вакцина от кори в регионе закуплена в достаточном количестве.