За взятку задержаны подполковник полиции и старший лейтенант МПС управления полиции Атырау. Факт установлен в ходе совместной операции департамента Нацбюро по Атырауской области и управления собственной безопасности департамента полиции области. - Должностные лица подозреваются в том, что в декабре 2018 года, будучи в сговоре, путем вымогательства получили взятку - два миллиона тенге из ранее начисленных премиальных выплат подчиненным и за их общее покровительство по службе. В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщил глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.