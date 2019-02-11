– Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 366 УК РК "Получение взятки, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконное действие (бездействие)" в отношении бывшего акима Теректинского района Карима Жакупова и его заместителя Виталия Кушнера прекращено в связи с отсутствием состава преступления, – сообщил в пресс-службе департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО.

Напомним, бывший аким Теректинского района Карим Жакупов и его заместитель Виталий Кушнер подозревались в получении взятки . Карим Джакупов работал в 2011-2013 годах занимал должность начальника, руководителя управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно-Казахстанской области. В 2013 году был назначен акимом Зеленовского района ЗКО, затем в 2017 году был назначен акимом Теректинского района. В октябре 2018 года Карим Джакупов уволился с должности акима района по собственному желанию.

