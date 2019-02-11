Иллюстративное фото из архива "МГ" Необычный случай произошел в ТРЦ "Shymkent Plaza". Девушка зашла в развлекательный центр в аптеку, в этот момент почувствовала недомогание и побежала в туалет, где, собственно, все и произошло. К роженице поспешили сотрудники торгово-развлекательного центра и дежуривший врач. Очевидцы вызвали «неотложку», но те не успели. Работники ТРЦ самостоятельно приняли роды у жительницы Шымкента. На свет появилась здоровая и крепкая девочка, которую назвали Аишой. Молодую маму вместе с младенцем доставили в больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.