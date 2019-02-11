Погода в конце зимы часто непостоянна. Днем все тает, ночью замерзает. На улице гололед, все скользят, падают… Решил обезопасить себя и сделал ледоступы – приспособление для ходьбы по всему скользкому. Такие не купить в магазине – это точно. Думаю рыбакам вообще понравятся.Вырежьте из толстой резины две пары кружков, диаметром чуть поменьше ширины подошвы вашей обуви. У нас будет по два кружка на каждом ботинке. Один будет на носке, второй на пятке.Резина должна быть жесткой, чем жестче, тем лучше. У саморезов нужна часть, которая с резьбой. Отрежьте шляпку. Саморез желательно взять длинный. Для того чтобы пришить саморезы в резине необходимо сделать дырки. Это можно сделать при помощи шила. Или дрелью, сверлом не более 1,5мм. Чтобы нитка не стерлась при носке, промажьте ее любым водостойким клеем или «суперклеем». Это защитит от грязи и соли.Нитки возьмите хлопковые, толстые, синтетические могут расплавиться от клея. Клей нанесите только на нитки, с обоих сторон. Из мягкой резины сделайте полоски – завязки, шириной 1 см. Подойдет резина от автомобильной камеры. Приклейте их к кружкам резиновым клеем.Свободные концы завязок у тез кружков, которые будем одевать на пятки, подогните и приклейте, чтобы получалась петельки. Затем пропустите в эти петли резиновую завязку для охвата лодыжки, как в женских босоножках.К противоположным концам завязок прикрепите застежки из стальной проволоки в виде крючков или треугольников. У тех кружков, которые будем одевать на носок, в петли вставляем крючки – зажимы и все.Чтобы ходить там где нет гололеда не обязательно их снимать. Просто переверните их саморезами вверх и продолжайте ходить в ледоступах.